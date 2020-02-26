«أريكة في تونس» يعيد رملة عياري من جديد

الفنانة التونسية رملة عياري (تصوير: محمد فليس)

يبدأ الأسبوع المقبل في العاصمة التونسية عرض الفيلم الفرنسي «أريكة في تونس»، وهو الذي انطلق عرضه في فرنسا يوم 12 من فبراير الجاري.

ويبدأ عرض الفيلم تجاريا في تونس الأسبوع المقبل، ويمثل عودة النجمة التونسية رملة عياري بعد فترة غياب، نتيجة لانشغالها بالدراسة والتدريس، بالإضافة إلى الزواج والإنجاب، وهو من إخراج الفرنسية ذات الأصول التونسية منال لعبيدي.

وتلعب رملة في الفيلم دور «آمال» أم متزوجة ولها طفلتان، وهي تمثل المرأة التونسية من الطبقة المتوسطة. ويشارك رملة في بطولة العمل، جمال ساسي ومنصف الأعنجقي وريم حمروني ونجوى زهير وبحري رحالي ودليلة مفتاحي وفريال الشماري وهشام يعقوبي ومجد مستورة.

وبدأ تصوير الفيلم في خريف العام 2018 وشارك في مهرجان «فينيسيا» بقسم «La Giornata degli Autori» ونال جائزة الجمهور.