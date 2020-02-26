تأبين الفنان رجب إسماعيل في بنغازي

تأبين الفنان رجب إسماعيل في بنغازي (فيسبوك)

نظمت الهيئة العامَّة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة، الإثنين، حفل تأبين للفنان رجب إسماعيل مازق، في احتفاليَّة ثقافية فنية في الجامعة الدولية للعلوم الطبية بمدينة بنغازي.

حضر الاحتفالية عائلة الفقيد وذووه، ورئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، جمعة الفاخري، ومدير إدارة المهرجانات والمعارض بالهيئة، خليل العريبي، ومدير المكتب الإعلامي، طارق علي الجحاوي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، إبراهيم الفاخري، وفقا للمكتب الإعلامي بالهيئة.

قدم الحفل الفنان محمد الشوبكي، وألقي عدد من الكلمات بالمناسبة، تحدث فيها كل من رئيس الهيئة والنائب إبراهيم الزغيد، وعبدالرحيم عقاب من صندوق الضمان الاجتماعي، وكلمة لنقابة الفنانين بنغازي، تلاها الفنان الوداوي شتيوي، ثم كلمة منتدى بنغازي الثقافي الاجتماعي للشاعر عبدالباسط المسماري، وكلمة لمدير المسرح الوطني سابقا، سالم فيتور، ألقاها الفنان محمد الشوبكي، وكلمة عائلة المرحوم ألقاها مصطفى الدليمي مازق، وكلمة رئيس مؤسسة المسرح والسينما للفنان فرج بوفاخرة، وكلمة مدير مكتب الإعلام والثقافة بنغازي ألقاها القاص محمد المسلاتي، ثم كلمة المسرح الشعبي بنغازي للفنان رافع نجم، وأخيرا كلمة راديو رعد صوت القوات المسلحة للضابط أنور بوخيط.

وعرض خلال الاحتفالية فيديو عن سيرة الفنان الراحل رجب إسماعيل، كما قدمت فرقة الزمن الجميل فقرة موسيقية، وقدمت الهيئة مجموعة من الدروع للجهات المشاركة في الحدث، ودرع الوفاة لعائلة الفقيد.

رجب إسماعيل مازق المعروف بالـ«حش»، يعد أحد أفضل الممثلين الليبيين بالمسرح والتلفزيون، من مواليد العام 1940، وإلى جانب التمثيل كان موظفا بصندوق الضمان الاجتماعي، ومن الأعمال التي شارك فيها «مكتب مفتوح»، و«طائر الحمام»، و«من القاتل» و«الضباب»، و«السلطان الحائر في سبيل الحرية»، و«الفيل يا ملك الزمان»، و«السؤال المعتقل»، و«المعجزة».

تأبين الفنان رجب إسماعيل في بنغازي (فيسبوك)

تأبين الفنان رجب إسماعيل في بنغازي (فيسبوك)