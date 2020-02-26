ممثلات يرحبن بمحاكمة هارفي واينستين في لوس أنجليس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 12:57 مساء
الممثلة لويزيت غايس خلال تحدثها بالمؤتمر الصحافي في لوس أنجليس (أ ف ب)

رحبت ممثلات هوليووديات يتّهمن هارفي واينستين بارتكاب جرائم جنسية الثلاثاء، بمحاكمته المقبلة في لوس أنجليس لكنهن أعربن عن خوفهن من أنه قد يفلت من السجن بادعائه المرض.

ودين المنتج الهوليوودي السابق (67 عاما) الاثنين في نيويورك بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب في انتصار جزئي لحركة «مي تو» المناهضة للتحرش الجنسي، وتتجه الأنظار الآن إلى كاليفورنيا حيث وجهت إليه تهم منفصلة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الممثلة لويزيت غايس خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مبنى بلدية لوس أنجليس «هارفي، لقد عبثت مع النساء الخطأ، سنراك هنا في لوس أنجليس حيث نأمل بأن تدان بالسجن مدى الحياة».

وكان من المقرر سجن واينستين في سجن رايكرز آيلند في نيويورك، لكنه أمضى ليلة الاثنين في مستشفى في مانهاتن بعدما اشتكى من آلام في الصدر، وقالت المراسلة التلفزيونية لورين سيفان وهي من بين 11 امرأة تحدثت خلال المؤتمر الصحفي «قال محاموه إنه سيكون خارج السجن أثناء استئنافهم الحكم بسبب مشكلاته الصحية هذا أمر مرعب، فهذا يعني أنه يتلقى معاملة خاصة».

وينطق بالحكم في قضية واينستين في نيويورك في 11 مارس ويواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 29 عاما، وتشمل اتهامات لوس أنجليس مزاعم عارضة الأزياء السابقة لورين يونغ بأن واينستين اعتدى عليها جنسيا بفندق في بيفرلي هيلز العام 2013 عندما كانت تطمح إلى أن تكون ممثلة، وكانت يومها في سن الثانية والعشرين، كذلك اتهم ممثلو الادعاء في لوس أنجليس واينستين باغتصاب عارضة أزياء إيطالية عشية اعتدائه على يونغ.

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