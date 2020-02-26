بوب تشيبك يحل مكان بوب أيغر في رئاسة «ديزني»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 10:51 صباحا
بوب أيغر في هوليوود (أ ف ب)

أعلنت «ديزني» في بيان أن رئيس مجموعتها بوب أيغر الذي حقق ازدهارها الواسع، سيتخلى عن منصبه في نهاية العام المقبل ليحل مكانه بوب تشيبك مدير المتنزهات الترفيهية والسلع المشتقة.

وأوضحت «ديزني»، «سيتولى بوب أيغر دور الرئيس التنفيذي وسيشرف على المبادرات الفنية في الشركة وسيترأس مجلس إدارتها مستغلا خبرته الواسعة، لضمان عملية انتقالية سلسة وناجحة»، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويحضر رئيس «ديزني» انسحابه بعد إطلاق منصة البث التدفقي «ديزني بلس» بنجاح، وشهد العام الماضي شراء «ديزني» الجزء الأكبر من أصول مجموعة «21 سنتشري فوكس» السابقة خصوصا الاستوديوهات.

وأوضح بوب أيغر خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف «أصبحت مجموعتنا متشعبة في الأشهر الأخيرة، إلا أن كل العناصر باتت في مكانها واعتمدنا الاستراتيجية وأود أن أمضي أكبر وقت ممكن مهتما بالشق الإبداعي لعملنا الذي بات الأولية الكبرى».

وأكد لمحللين أن التغيير في الإدارة لم يأت متسرعا، وأن تسليم بوب تشيبك إدارة الشركة يسمح له «بتكريس الوقت الضروري للتركيز على الابتكار والإبداع»، وانضم بوب تشيبك إلى «ديزني» في العام 1993 وعمل في أقسام التسويق والإعلانات والسلع الاستهلاكية والمتنزهات الترفيهية، وكان يدير منذ العام 2018، قسم المتنزهات والمنتجات الذي يشرف على 170 ألف موظف عالميا.

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