«كورونا» يوقف تصوير فيلم توم كروز الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 04:08 مساء
الممثل توم كروز في صورة مؤرخة في 18 يوليو 2019 في كاليفورنيا (أ ف ب)

أعلنت استوديوهات «باراماونت» توقف إنتاج الفيلم الجديد من سلسلة «ميشين إمبوسيبل»، من بطولة توم كروز في إيطاليا بعد تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقال ناطق باسم الشركة مؤكدًا معلومات أوردها موقعا «ذي راب» و«بيبول» المتخصصان: «حرصًا على سلامة الممثلين وفرق العمل وأمنهم، ومع الجهود التي تبذلها سلطات البندقية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قررنا إجراء تعديلات على برنامج التصوير في البندقية الذي كان مقررًا لثلاثة أسابيع».

وأضاف أن توم كروز لم يكن قد أتى بعد إلى إيطاليا وأن أفراد طاقم العمل أُعطوا الضوء الأخضر للعودة إلى ديارهم قبل بدء التصوير، حسب «فرانس برس».

ومن المتوقع أن يبدأ عرض الفيلم في صالات العرض في 23 يوليو 2021.

وسجلت حتى الآن أكثر من مئتي إصابة، وتوفي سبعة أشخاص بفيروس «كورونا المستجد» في إيطاليا التي أصبحت أول بلد في أوروبا يفرض طوقًا صحيًّا على عشرات البلدات في شمال البلاد.

وبالإضافة إلى تصوير هذا الفيلم، أدى تفشي الفيروس في إيطاليا إلى التأثير على أحداث عدة مثل كرنفال البندقية وأسبوع عروض الأزياء في ميلانو ومباريات كرة القدم.

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