صدور كتاب «مدخل المسرح والسينما» بجامعة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 06:36 مساء

صدر كتاب بعنوان «مدخل المسرح والسينما..اختراع وفن وعلم وعلماء»، للباحث والأكاديمي، عمر إبراهيم كُلاب، المحاضر في كلية الإعلام بجامعة بنغازي.

وقال الأكاديمى، عمر كُلاب، لـ«بوابة الوسط» الإثنين «صدر هذا الكتاب كمنهج للطلبة وذلك لمساعدتهم وتوفير الوقت والجهد لهم بالاضافة إلى الهدف الحقيقي توحيد جهود الاساتذة في كلية الإعلام لتدريس هذه المادة».

ولفت أستاذ النقد والدراما عمر كلاب إلى أن « الكتاب يستعرض تاريخ المسرح والسينما بالإضافة إلى العديد من الصور الشارحة والتوثيقية».

وأشار الأكاديمي عمر كُلاب إلى أن «كل استاذ كان يقوم بتجيهز مادة تًُدرس بشكل غير منظم ، فقمت بطلب وتقديمه للإدراة من أجل اصدار منهج واحد لكل المجموعات وتمت الموافقة».

يذكر أن الأكاديمي عمر كُلاب خريج اكاديمية بنغازي للدراسات العليا عام 2012  ويقوم بتدريس مادة مباديء المسرح والسينما في جامعة بنغازي.

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