«موناليزا المكعبات» مقابل 480 ألف يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 02:17 مساء
صورة مؤرخة في الثالث من شباط/فبراير 2020 للوحة روبيك موناليزا التي بيعت في مقابل أكثر من 480 ألف يورو في مزاد في باريس (أ ف ب)

أعلنت دار المزادات «آركوريال» بيع لوحة موناليزا بحلة حديثة في مزاد بباريس بعنوان «روبيك موناليزا»، لفنان الشارع إينفايدر وهي مؤلفة من نحو 330 مكعب روبيك الثلاثي الأبعاد، في مقابل 480 ألف يورو.

وكان سعر هذه اللوحة التي أُنجزت في العام 2005 مقدرًا بين 120 ألف يورو و150 ألفًا، وبيعت في مزاد نظمته دار «آركوريال» وكرسته لأعمال لكبار فناني الشارع المعاصرين.

وهذا العمل مصنوع بالكامل من مكعبات روبيك التي لاقت نجاحًا كبيرًا في الثمانينات، حسب «فرانس برس»، الاثنين.

واشتهر «إينفايدر»، واسمه الحقيقي فرانك سلاما، بـ«غزوات» الشوارع التي أجراها في أكثر من 65 مدينة في 33 بلدًا، حتى أنه استحدث تيارًا فنيًّا يلخص أعماله باسم «الروبيكوبية».

وكانت لوحة «روبيك موناليزا» أول قطعة من سلسلة من الأعمال تعيد تقديم أبرز اللوحات في تاريخ الفن، وهي بعنوان «روبيك ماستر بيسز».

وأعاد «إينفايدر» تقديم مجموعة من أشهر اللوحات في العالم، كما خصصت له معارض كثيرة منذ 2005.
 

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