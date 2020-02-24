شباك التذاكر: «سونيك ذي هيدجهوغ» يحافظ على الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 10:25 صباحا
الممثل جيم كاري خلال عرض لفيلم «سونيك ذي هيدجهوغ» في 12 فبراير 2020 (أ ف ب)

أعلنت شركة «أكزبيتر ريليشنز» حفاظ فيلم «سونيك ذي هيدجهوغ» من إنتاج «باراماونت» وبطولة جيم كاري على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع حاصدًا 26.3 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الجديد «ذي كول أوف ذي وايلد» من بطولة هاريسون فورد وجمع إيرادات بلغت 24.8 مليون دولار في الفترة الممتدة من الجمعة إلى الأحد، حسب «فرانس برس».

وتراجع فيلم «بيردز أوف براي» من إنتاج «وورنز براذرز» وبطولة مارغو روبي إلى المركز الثالث بعائدات بلغ مجموعها 7 ملايين دولار.

وذهب المركز الرابع إلى الفيلم الجديد «برامز: ذي بوي 2» من إنتاج «إي تي إكس إنترتينمنت» وبطولة كايتي هولمز حاصدًا إيرادات مجموعها 5.9 مليون دولار. وأُنتج جزء أول في العام 2016 لهذا الفيلم بعنوان «ذي بوي».

وفي المركز الخامس، حل فيلم «باد بويز فور لايف» بطولة ويل سميث ومارتن لورانس، وقد جمع إيرادات بلغت 5.8 مليون دولار.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:
6 - «1917» مع 4.4 مليون دولار
7 - «فانتسي آيلاند» مع 4.2 مليون دولار
8 - «باراسايت» مع 3.1 مليون دولار
9 - «جومانجي: نكست ليفل» مع 3 ملايين دولار
10 - «ذي فوتوغراف» مع 2.8 مليون دولار.

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