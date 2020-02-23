مادونا تحيي حفلة في باريس بتأخير 3 ساعات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 05:05 مساء
مادونا خلال حفلة لها في باريس، 9 ديسمبر 2015 (أ ف ب)

اضطر نحو 2800 شخص أن ينتظروا حتى منتصف الليل لتطل عليهم النجمة الأميركية مادونا في حفلتها الأولى في باريس ضمن جولتها الفنية «مدام إكس».

وعزا فريق الإنتاج التأخير إلى مشكلات فنية غير متوقّعة ناتجة عن عدم توافق بعض ديكورات العرض مع خشبة مسرح «غران ريكس» الباريسي الشهير حيث تختتم النجمة جولتها الفنية التي بدأت في الولايات المتحدة وتنتهي في أوروبا، وفق «فرانس برس».

بعد عرض كامل، أفرجت مادونا عن جمهورها - من دون تقديم أي اعتذار - قرابة الساعة الثانية و15 دقيقة فجر الأحد (1:15 بتوقيت غرينتش). وحرم هذا التأخير أكثرية الحاضرين من وسائل النقل العام، إسوة بجوناتان (28 عاما) المقيم في ضواحي باريس.

وقال الشاب الذي دفع 221 يورو ثمنا لتذكرته «لا أعلم كيف سأعود إلى المنزل، لكن الأمر كان يستحق الانتظار. كان العرض رائعاًّ!»، وتراوحت أسعار التذاكر بين 85 يورو و385.

وعلى الرغم من التأخير الفني، أبقي على الجزء الأول الذي يقدمه عازفو مادونا بما يشمل خصوصا مقطوعات جاز، بالإضافة إلى استراحة من ثلاثين دقيقة.

قدمت مادونا أدوارا كثيرة في الوقت نفسه، فكانت راقصة وسجينة وأم ومغنية وقديسة ومومسا وجاسوسة وعسكرية. ويعدّ هذا العرض الأكثر إلتزاما وحميمية وربّما الأكثر طموحا في مسيرتها، وستحيي المغنية في المجموع 12 حفلة لهذا العرض في قاعة «غران ريكس» في باريس حتى 11 مارس المقبل.

وتختتم مادونا بهذه العروض الاثني عشر جولة «مدام إكس» التي بدأت في نيويورك في سبتمبر الماضي، مرورا بشيكاغو وسان فرانسيسكو ولاس فيغاس ولوس أنجيلس وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ولشبونة (التي استوحت منها ألبومها الاخير) ولندن.

وحضر مصمّم الأزياء المعتزل جان بول غوتييه الحفل الأول في باريس وجلس في الصفوف الأمامية، علما أنه المصمّم المفضّل لدى مادونا وخصّصها بالكثير من التصاميم خلال مسيرته المهنية.

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