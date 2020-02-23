الناكوع يطالب بضرورة ترميم كنيسة برزة

كنيسة برزة تعود إلى القرن الرابع الميلادي (بوابة الوسط)

طالب مدير مكتب السياحة بمدينة بني وليد، عبدالله الناكوع، الجهات المسؤولة المعنية بالآثار بضرورة ترميم وصيانة كنيسة برزة، والتي تقع في وادي بزرة جنوب شرق بني وليد.

وأوضح الناكوع لـ«بوابة الوسط» أن الكنيسة تعود إلى القرن الرابع الميلادي، وتتكون من ثلاثة أروقة وفق الطابع البازيليكي، وهو نمط معماري مقتبس من العمارة الرومانية.

وأضاف مدير مكتب السياحة أنها تتكون من صحن أوسط وجناحين ومنحنى في الطرف الغربي من الصحن، حيت يفصل الصحن عن الجناحين صفان من الأعمدة، تعلوها أقواس نصف دائرية، وأما السقف فهو على شكل قبو.

كنيسة برزة تعود إلى القرن الرابع الميلادي (بوابة الوسط)