الناكوع يطالب بضرورة ترميم كنيسة برزة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 23 فبراير 2020, 04:19 مساء
كنيسة برزة تعود إلى القرن الرابع الميلادي (بوابة الوسط)

طالب مدير مكتب السياحة بمدينة بني وليد، عبدالله الناكوع، الجهات المسؤولة المعنية بالآثار بضرورة ترميم وصيانة كنيسة برزة، والتي تقع في وادي بزرة جنوب شرق بني وليد.

وأوضح الناكوع لـ«بوابة الوسط» أن الكنيسة تعود إلى القرن الرابع الميلادي، وتتكون من ثلاثة أروقة وفق الطابع البازيليكي، وهو نمط معماري مقتبس من العمارة الرومانية.

وأضاف مدير مكتب السياحة أنها تتكون من صحن أوسط وجناحين ومنحنى في الطرف الغربي من الصحن، حيت يفصل الصحن عن الجناحين صفان من الأعمدة، تعلوها أقواس نصف دائرية، وأما السقف فهو على شكل قبو.

كنيسة برزة تعود إلى القرن الرابع الميلادي (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران: ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجدّ إلى 8 أشخاص
دولى
كاتب روسي يؤكد أهمية ليبيا لمصالح روسيا الجيوسياسية والاقتصادية
ليبيا
«بي بي سي»: جراح «الأخطاء القاتلة» الممنوع في بريطانيا يعمل بمصراتة
ليبيا
تسجيل ثاني وفاة في إيطاليا جراء فيروس «كورونا» المستجد
دولى
محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة
ليبيا
إردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا
ليبيا
ليبيا دون ترتيبات مالية وسط مطالبات بتقليص الإنفاق
ليبيا
صنع الله يحذر من العودة إلى «الاقتراض».. وينتقد ضآلة تأثير المجتمع الدولي
ليبيا
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
جريدة الوسط: تصعيد عسكري .. والمسار السياسي لم يتخلص من المراوحة
ليبيا
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ