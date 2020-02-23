الفاخري يزور المخرج عبدالله أحمد عبدالله

وفد الهيئة العامة للإعلام والثقافة وفنانين في زيارة للمخرج عبدالله أحمد عبدالله (فيسبوك)

زار رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة جمعة الفاخري، الخميس المخرج والكاتب عبدالله أحمد عبدالله، للاطمئنان على صحته.

وشارك في الزيارة كل من مدير إدارة المهرجانات والمعارض خليل العريبي، ومدير إدارة الموارد البشرية علي بن سعود، ومدير المكتب الإعلامي طارق علي الجحاوي، ومدير العلاقات العامة وليد الطيرة، والفنان محمد الشوبكي، والفنان سعد العريبي، والفنان ميلود العمروني، والفنان حامد العلواني، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وكان المخرج عبدالله أحمد تعرض لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الكلام وشلل نصفي، خلال شهر فبراير العام 2019.

عبدالله أحمد عبدالله مخرج تلفزيوني ومعد ومقدم برامج وكاتب للمسرح والتلفزيون ومن مؤسسي المسرح الوطني بنغازي العام 1968 وأسس العام 1971 فرقة المسرح الإذاعي بقسم التمثيل بالإذاعة بنغازي، وأسس فرقة البيان المسرحية العام 1979.

وفد الهيئة العامة للإعلام والثقافة وفنانين في زيارة للمخرج عبدالله أحمد عبدالله (فيسبوك)

وفد الهيئة العامة للإعلام والثقافة وفنانين في زيارة للمخرج عبدالله أحمد عبدالله (فيسبوك)