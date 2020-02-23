انطلاق اليوبيل الفضي لمعرض مسقط الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 12:59 مساء
انطلاق اليوبيل الفضي لمعرض مسقط الدولي للكتاب (أرشيفية:انترنت)

انطلقت في سلطنة عُمان، السبت، الدورة الخامسة والعشرون لمعرض مسقط الدولي للكتاب، بمشاركة 946 دار نشر من 32 دولة، وتحل محافظة مسندم بأقصى شمال السلطنة ضيف شرف الدورة.

واختير السلطان السابق قابوس بن سعيد «الشخصية المحورية» للبرنامج الثقافي للمعرض الذي يمتد حتى الثاني من مارس المقبل، وفقا لوكالة «رويترز».

وكرَّم المعرض في افتتاح دورة اليوبيل الفضي ثلاث شخصيات عمانية ساهمت في إثراء المشهد الثقافي العماني، هي عبدالرحمن بن علي الهنائي في مجال التصوير الضوئي، وآمنة ربيع في مجال الدراسات المسرحية، ووفاء بن سالم الشمسية في مجال أدب الطفل.

كما دشنت وزارة الإعلام في افتتاح المعرض موسوعة «تاريخ عُمان عبر الزمان» التي تتناول تاريخ السلطنة منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

ويشهد المعرض برنامجا ثقافيا مكثفا، ويقدم برنامجا خاصا للأسرة والطفل، وحلقات عمل متخصصة لفئات ذوي الإعاقة لإبراز إنتاجهم الإبداعي، بالإضافة إلى اختيار 25 مبادرة قرائية من بين أكثر من 150 مبادرة قرائية مؤسسية وفردية، تصل في ختام المعرض إلى خمس مبادرات فائزة يتم رعايتها لعام كامل.

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