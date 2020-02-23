الأردنية مكادي نحاس تغني في مسرح الشمس 11 مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 12:37 مساء
المطربة الأردنية مكادي نحاس (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد المطربة الأردنية مكادي نحاس لافتتاح انطلاقتها الغنائية العام 2020 من قلب موطنها الأردن، عبر حفل موسيقي يحتضنه مسرح الشمس في قلب العاصمة عمان، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء الأربعاء 11 مارس.

وقررت مكادي أن يكون الأردن أولى محطات جولتها الغنائية العالمية لهذا العام، والتي تتوسطها بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع ألبومها الجديد، الذي يعيدها للساحة الفنية بعد غياب 6 سنوات منذ آخر ألبوماتها «نور».

ومن المقرر أن تغني مكادي أغاني ألبومها الجديد «مهرة» أمام جمهورها الأردني في عمان، واختارت أن تكون الحفلة مميزة عبر اعتمادها على «تيمة مسرحية» غير معتادة تحت عنوان «نور لي هالعتمة»، وهو ما سيتبين من ديكور وشكل المسرح نفسه مع مزج الأغنيات بلمسة من العروض المسرحية.

مكادي نحاس، مغنية وملحنة وكاتبة أغان من أيقونات الموسيقي الأردنية، وتمتد رحلتها الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها «كان ياما كان» الذي خاضت خلاله مغامرة الغناء باللهجة العراقية في مطلع الألفية، وأتبعته بألبوم «خلخال» غاصت به في عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسورية وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقي كملحنة وكاتبة أغان، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث «جوا الأحلام»، ومن ثم اختتمت رحلة ألبوماتها مع «نور» برفقة «مقام» للإنتاج، منذ 6 سنوات، وتجهز حاليًا لإطلاق ألبومها الجديد.

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