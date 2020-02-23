إعلان جائزة الشيخ زايد للكتاب لقائمتها القصيرة لثلاثة فروع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 11:32 صباحا
إعلان جائزة الشيخ زايد للكتاب لقائمتها القصيرة لثلاثة فروع (أرشيفية:انترنت)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات، السبت، القائمة القصيرة لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة في دورتها الرابعة عشرة.

شملت القائمة القصيرة لفرع الآداب ثلاثة أعمال من بين 13 عملا، وهي رواية «أرواح صخرات العسل» للكاتب السوري ممدوح عزام، وديوان شعر «بالكأس ما قبل الأخيرة» للتونسي منصف الوهايبي، والمجموعة القصصية «مأوى الغياب» للكاتبة المصرية منصورة عز الدين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

كما شملت القائمة القصيرة لفرع المؤلف الشاب ثلاثة أعمال من بين 11 عملا، وهي رواية «كل الأشياء» للكاتبة الكويتية بثينة العيسى، ودراسة «علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان» للباحث العراقي حيدر قاسم مطر التميمي، ودراسة «المحاورة في أدب أبي حيان التوحيدي: دراسة في خصائص التفاعل التواصلي، الأدب المجلسي في مدونات التوحيدي» للباحثة السعودية منال بنت صالح بن محمد المحيميد.

وشملت القائمة القصيرة لفرع أدب الطفل والناشئة ثلاثة أعمال من ببن 13 عملا، وهي قصة «نزهتي العجيبة مع العم سالم» للإماراتية نادية النجار، وقصة «الفتاة الليلكية» للفلسطينية ابتسام بركات، وقصة «ساقي الماء» للإماراتية مريم صقر.

وكانت الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب اعتمدت الأسبوع الماضي القوائم القصيرة للفروع التسعة للجائزة، ويقام حفل إعلان الفائزين وتسليم الجائزة في 16 أبريل في الإمارات بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

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