رسميا.. عودة أبطال «فرندز» إلى الشاشة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 02:44 مساء
أبطال مسلسل «فرندز» في 22 سبتمبر 2002 في لوس أنجليس (أ ف ب)

قبل أشهر شاع خبر عن عودة أبطال مسلسل «فرندز» إلى الشاشات مجددا، والجمعة أكدوا هم على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي قرب حدوث ذلك.

ونشر نجوم المسلسل، جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وماثيو بيري ومات لو بلان وديفيد شفيمر، على حساباتهم في «إنستغرام» صورة تجمعهم مرفقة بتعليق «هذا يحدث...»، وفق «فرانس برس».

وفي الوقت نفسه، أكدت قناة «إتش بي أو ماكس» التي ستعرض حلقة خاصة من المسلسل الشهير، لمناسبة إطلاقه في مايو في بيان رسمي لها الخبر جاء فيه «إن الأمر رسمي!».

وأضافت هذه المنصة التابعة لمجموعة «وورنر ميديا» أنه «بعد 15 عاما وتسعة أشهر وعدد لا يحصى من الطلبات من متابعي المسلسل في أنحاء الكوكب (...) سيجتمع طاقم العمل من جديد لتقديم حلقة حصرية».

بعد 15 عاما بين روس ومونيكا وتشاندلر وفيبي وجوي ورايتشل، «سنعيش وقتا يجتمع فيه الأصدقاء والمشاهدون في الوقت الفعلي، ونعتقد أن هذه الحلقة الخاصة ستعيد إحياء تلك الأجواء»، وفق ما كتب المسؤول في «إتش بي أو ماكس» كيفن ريلي.

ونقل موقع «فراييتي» المتخصص عن مصادر مقرّبة من العمل، أن كل ممثل سيتقاضى 2.5 مليون دولار على الأقل لمشاركته في هذه الحلقة التي ستصوّر، وفقا لقناة «إتش بي أو ماكس»، في استوديوهات «وونر براذرز» حيث صوّر المسلسل في بوربانك قرب هوليوود.

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