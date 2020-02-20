الممثلة جولي والترز تعلن إصابتها بسرطان القولون

الممثلة جولي والترز تعلن إصابتها بسرطان القولون (أرشيفية:انترنت)

أعلنت جولي والترز، إحدى أشهر الممثلات البريطانيات، أنها خضعت لجراحة لاستئصال 30 سنتيمترا من القولون، وبدأت علاجا كيماويا بعد تشخيص إصابتها بمرض سرطان القولون في المرحلة الثالثة.

وذاع صيت والترز بعدما جسدت شخصية طالبة ناضجة تدرس لدى بروفيسور مدمن كحوليات يجسد شخصيته مايكل كين في فيلم «اديوكيتنغ ريتا» في 1983، وفقا لوكالة «رويترز».

وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «قال لي الطبيب أخشى أنه السرطان، وتأثير ذلك كان الصدمة قبل أي شيء، وخضعت لفحص للتو وأعلم أنني شفيت».

وقالت «بي.بي.سي» إن مرضها أدى لاستبعادها من بعض مشاهد فيلم «سكريت غاردن» الذي يشاركها بطولته كولين فيرث.