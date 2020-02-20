الإماراتي غيث الهايم يطلق أغنيته «ما عاش» (فيديو)

الفنان الإماراتي غيث الهايم (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق الفنان الإماراتي، غيث الهايم، فيديو كليب أغنيته الجديدة «ما عاش»، من ألحانه، وكلمات الشاعر رامي العبودي، وتوزيع حاتم المنصور، كما يحضر لأغنيتين جديدتين سيطرحهما قريبا.

وأشار الهايم في تصريحات خاصة إلى أن الأغنية مميزة جدا في محتواها وألحانها وتوزيعها، مضيفا أن كلماتها تعبر عن مرحلة مر بها في حياته، وجاءت في وقتها المناسب لتعكس الإحساس الذي عاشه كثيرا.

من جهة أخرى، عبر الهايم عن شغفه بالفن ومحبته له، وأكد أنه لا يستطيع الابتعاد عنه، على الرغم من أنه طيار، موضحا أنه بدأ الغناء في سن التاسعة في مسابقة مدرسية، لكنه توقف عن الغناء حتى سن الثامنة عشرة.

وأضاف: «الفن يخلق مع الإنسان مثل الروح، مهما حاولت أن تبتعد عنه فلن تستطيع، لدي طموح فني كبير وأهداف أطمح لها، كما أني أحب الطيران كثيرا وأحب التميز في مجتمعي، لماذا لا أكون طيارا وفنانا؟ لقد تعودنا في الإمارات أن يكون الرقم واحد نصب أعيننا».

وعن قلة أعماله، أوضح المطرب أنه طرح أول أغنية رسمية في العام 2012 بعنوان «يا روح روحي»، مضيفا: «لدي حاليا تسع أغانٍ، أنا قصرت وأعترف بهذا الشيء، حيث مررت بفترة لم أركز خلالها، ولم تكن الرؤية واضحة فتخبطت كثيرا، لكن الفترة القادمة توجد خطط وهناك مجهودات ستبذل إن شاء الله».