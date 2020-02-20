رحيل المصور الليبي أحمد السيفاو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 02:48 مساء
رحيل المصور الليبي أحمد السيفاو (خاص الوسط)

فقدت الأوساط الثقافية والفنية الليبية المصور أحمد السيفاو، الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد أحمد السيفاو أحد أبرز المصوِّرين الليبيين، عرف في بداياته بحبه لتصوير العناصر باللونين الأبيض والأسود، نظم العديد من المعارض الشخصية وشارك بالعديد من المحافل الفنية المحلية والعربية، وحازت بعض صوره جوائز عالمية. 

وكان قد تعرض السيفاو لأزمة صحية خلال العام 2019، نقل على أثرها إلى مستشفى نالوت، وكتب عدد من الصحفيين والفنانين على صفحات التواصل الاجتماعي في حينها منشورات تضامنية ومنددة بتجاهل المؤسسات الحكومية لأحد أهم وأبرز المصورين الصحفيين في ليبيا.

وكانت تجربة السيفاو، التي تزيد على 35 عاما، كفيلة بأن تجعله من رواد فن التصوير الفوتوغرافي في ليبيا، وشكلت الهواية والدراسة والممارسة عند السيفاو منعطفا مفصليا، مكنته من امتلاك حس معرفي لاكتشاف العوالم الخفية للعدسة، كما أتيحت له الفرصة في بداية سبعينات القرن الماضي للاطلاع على تفاصيل التصوير السينمائي، والتقاط سر الكاميرا، حيث مثل له «كارلو كارليني» مدير التصوير في السينما الإيطالية آنذاك، تجربة فريدة استطاع من خلالها محاورة العدسة عن قرب والاستزادة من معرفة الآخر عن هذا الفن.

ويضاف إلى ذلك بعد عودته إلى ليبيا تتلمذه على يد فنانين رواد في مجال النحت والرسم، كالفنان علي قانة، وعلي مصطفى رمضان، وهو ما مزج في ذهن الفنان العالمي بالمحلي، وتتضح في زوايا الصورة لديه، الرغبة الملحة في التجريب المستمر بحثًا عن الخصوصية والتجديد.

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