هيئة الثقافة تسعى لتسجيل مواقع تراثية ليبية لدي «الإيسيسكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 01:49 مساء
مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية بطرابلس (أرشيفية:انترنت)

أصدر رئيس الهيئة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، حسن أونيس، الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مستشار شؤون التراث بالهيئة عبدالمطلب بوسالم، تضم عشرة خبراء مختصين في هذا المجال، لإعداد ملفات ترشيح أبرز المواقع التراثية والتاريخية الليبية لدى الإيسيسكو لوضع المواقع الليبية على لائحة التراث العالمي.

وستعمل اللجنة ضمن أفق زمني محدد لترشيح 16 موقعا من المواقع التراثية والأثرية، لضمها إلى القائمة التمهيدية للمواقع التراثية الإسلامية في انتظار تسجيلها، وإعداد ملفاتها التي تتطلب شروطا ومعايير دقيقة، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وسجلت مواقع ليبية على القائمة الدائمة للمواقع التراثية الإسلامية في يونيو 2019 منها مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية بطرابلس.

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