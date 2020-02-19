الفنانة عائشة البدري تنتهي من تصوير «خيطي ميطي»

الفنان هيثم درباش والفنانة عائشة البدري. (الوسط)

انتهت الفنانة عائشة البدري من تصوير مسلسل «خيطي ميطي»، تأليف محمد الصهبي وإخراج محمد بيدس وبطولة الفنان هيثم درباش.

وقالت الفنانة عائشة البدري لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «انتهيت يوم الأمس من تصوير مسلسل خيطي ميطي والذي أجسد فيه شخصية أم الفنان هيثم درباش تمثل حالة اجتماعية ونفسية كبيرة حيث أنها كانت مجرد أم ليبية بسيطة تحاول حث ابنها على العمل».

وأضافت: «وبعد أن تحصل ابنها في المسلسل (الفنان هيثم درباش) على عمل يوهمها ابنها أنه مدير فتتحول إلى إنسانة مغرورة ومتكبرة على جميع النسوة صديقاتها وتكتشف في مشاهد كوميدية أن ابنها غير مدير».

ولفتت الفنانة عائشة البدري إلى أنها «شاركت كذلك في مسلسل السرج تأليف نجلاء لامين وإخراج علي القديري وأخذت شخصية زوجة شيخ النجع منصور والذي قام بأداء الشخصية الفنان عبدالسلام اشليمبو»، مشيرة إلى

أنها «تستعد للمشاركة أيضا مع الفنان ناصر بقوشة في مسلسل بعنوان حارة دايخة».