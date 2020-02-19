مغني الراب دايف يحصد جائزة «بريت أواردز» البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 10:47 صباحا
مغني الراب دايف خلال حفلة توزيع جوائز «بريت أواردز» الموسيقية البريطانية، 18 فبراير 2020 (أ ف ب)

فاز مغني الراب دايف مساء الثلاثاء، بجائزة «أفضل ألبوم بريطاني» الرئيسية خلال الدورة الأربعين من جوائز «بريت أواردز» الموسيقية، استغل الفرصة لانتقاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ناعتا إياه بأنه «عنصري حقيقي».

وكافأت هذه الجوائز الموسيقية البريطانية المغنية الأميركية بيلي آيليش التي اختيرت أفضل فنانة عالمية، وفق «فرانس برس».

وتغلب ألبوم «سايكودراما» لفنان الراب المولود في حي بريكستون اللندني، على المرشحين الآخرين في الفئة وهم المغني الإسكتلندي لويس كابالدي وهاري ستايلز عضو فرقة «وان دايركشن» السابق ومغني الراب ستورمزي، فضلا عن مايكل كيوانوكا.

وأدى المغني خلال السهرة أغنية «بلاك» الرئيسية في الألبوم الفائز على مسرح أسود بالكامل، فيه آلة بيانو وحيدة، فوقف الحضور له مصفقا.

وأضاف إلى الأغنية كلمات جديدة منها «في الحقيقة إن رئيس وزرائنا عنصري حقيقي» في إشارة إلى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون.

وحمل أيضا على الصحافة البريطانية بسبب طريقة تعاملها مع ميغن ماركل زوجة الأمير هاري وهي خلاسية.

وسبق لدايف أن نال جائزة «مركوري برايز» العريقة عن الألبوم نفسه في سبتمبر الماضي. وهو يغوص عبره في هوية السود ويندد بالعنصرية المؤسساتية.

أما جائزة أفضل فنان في صفوف الرجال فكانت من نصيب ستورمزي. وكان الإسكتلندي لويس كابالدي الوحيد الذي حصد جائزتين خلال الأمسية، هما أفضل فنان جديد وأفضل أغنية عن «ساموان يو لوفد».

ولم تشهد ترشيحات هذه الجوائز الموسيقية البريطانية أي جدل على صعيد العنصرية، إذ فاق عدد الفنانين السود عدد زملائهم البيض.

إلا أن الترشيحات طغى عليها الرجال إذ لم ترشح أي امرأة في فئتي أفضل ألبوم وأفضل فرقة، اللتين يتنافس فيهما الجنسان. ونالت جائزة أفضل فرقة «فاولز» متفوقة على «كولدبلاي». إلا أن حالة الترقب الكبرى كانت حول امرأة شابة هي الأميركية بيلي آيليش التي هيمنت على جوائز غرامي الموسيقية الأميركية هذه السنة. وأدت الشابة البالغة 18 عاما للمرة الأولى «نو تايم تو داي» الأغنية الرسمية للجزء الأخير من مغامرات جيمس بوند.

ونالت آيليش جائزة أفضل فنانة عالمية مشيدة كثيرا بمنافساتها ليزو وأريانا غراندي وكاميلا كابيلو ولانا ديل ريي.

وعلى صعيد بريطانيا، نالت الفنانة الإسبانية - البريطانية مايبل (23 عاما) جائزة أفضل فنانة.

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