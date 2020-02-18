الفنان توفيق الفيتوري ينتهي من تصوير «اللافي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 06:44 مساء
الفنان توفيق الفيتوري. (الوسط)

انتهى الفنان توفيق الفيتوري من تصوير مسلسل «اللافي»، من تأليف عبدالعزيز الدويلي، وإخراج عزالدين الدويلي.

وقال الفنان توفيق الفيتوري لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء إن «مشاركته في مسلسل اللافي جاءت بعد الانتهاء من مسلسل السرج تأليف نجلاء لامين وإخراج علي القديري والمسلسلان من ضمن المشاركات في شهر رمضان المقبل».

وأضاف: «الشخصية التي جسدتها في مسلسل اللافي الذي تقع أحداثه في فترة ما بعد الاعتقالات الإيطالية سابقا ، هي شخص بدوي ضاع من أهله وتولت تربيته عائلة أخرى».

ولفت الفيتوري إلى أن الفنان سالم عيسى والفنانة عائشة البدري يجسدان دور العائلة التي قامت بتربيته في المسلسل، بينما قام الفنان الكبير فتحي بدر بتجسيد دور والده الذي يستمر في البحث عنه خلال حلقات المسلسل، مشيرًا إلى أن مسلسل «اللافي» يقع في 20 حلقة.

الفنان توفيق الفيتوري. (الوسط)
الفنان توفيق الفيتوري. (الوسط)
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