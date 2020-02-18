«نوبل» تحتفل بذكرى ميلاد توني موريسون

الروائية الأميركية توني موريسون (أرشيفية:انترنت)

احتفلت الصفحة الرسمية لجائزة نوبل على الـ«تويتر»، الثلاثاء، بذكرى ميلاد الروائية الأميركية توني موريسون، الحاصلة على جائزة نوبل في الأدب العام 1993.

وُلدت توني موريسون في 18 فبراير العام 1931، ونشرت صفحة الجائزة صورة للروائية وكتبت في التعليق «تذكر أحد أقوى رواة القصص في عصرنا، توني موريسون، المولودة في مثل هذا اليوم، أصبحت أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تحصل على جائزة نوبل للأدب في العام 1993».

وأضافت: «تصوِّر أعمال موريسون الظروف الصعبة والجانب المظلم للإنسانية، لكنها ما زالت تنقل النزاهة والفداء، والطريقة التي تكشف بها قصص حياة الأفراد تنقل نظرة ثاقبة إلى شخصياتها وفهمها والتعاطف معها».

وتوفيت الكاتبة في 5 أغسطس 2019، عن عمر يناهز 88 عامًا، حازت على جائزة «بوليتزر» عن روايتها «محبوبة»، ومن أعمالها الأخرى رواية «أكثر العيون زرقة»، «نشيد سليمان»، «صولا»، «طفل القطران»، وتُرجمت أعمالها إلى مختلف لغات العالم، ومن بينها العربية.

وكرمها الرئيس الأميركي باراك أوباما في العام 2012، وتحول عدد من رواياتها إلى أعمال سينمائية.