رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 01:41 مساء
السينمائي الليبي عبد السلام حسين (موقع المخرج عبدالسلام حسين)

توفي المخرج الليبي عبد السلام حسين، فجر الثلاثاء، عن عمر ناهز 56 عامًا، بعد أزمة صحية.

وأُدخل المخرج قبل أيام إحدى المصحات المحلية، إثر تعرضه لوعكة صحية، لتلقي العلاج خلال الفترة بين 12 و16 فبراير الجاري، ثم كتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إنه بخير، مطمئنًا أصدقاءه، فكتب: «أنا بخير، شكرًا لكل مَن سأل عني»، ليفاجأ الوسط الفني بعد 24 ساعة بنبأ وفاته الذي أعلنه ابنه صباح اليوم.

 وعرف متتبعو المشهد الفني الليبي عبد السلام حسين مخرجًا مميزًا عبر الأفلام القصيرة التي قدمها ونالت جوائز دولية، منها فيلم «الوزارة» الذي حاز جائزتي مهرجاني قليبيا في تونس، والإسماعيلية للأفلام القصيرة.

إلى ذلك قدم المخرج عديد الأعمال، بينها حكاية مواطن والغزاة، والمرأة والكلاب، وشارك في إخراج السلسلة الرمضانية «هدرازي» في جزأيها الأول والثاني، عن قصص الأديب مصطفى المصراتي، وسيناريو الشاعر الكاتب مفتاح العماري، وشغل الفقيد منصب عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخيالة.

وأفادت عائلة المخرج عبدالسلام حسين، بأن جثمانه سيشيع عصر الثلاثاء بمقبرة «سيدي موسى» بطريق السواني بطرابلس.

السينمائي الليبي عبد السلام حسين (موقع المخرج عبدالسلام حسين)
السينمائي الليبي عبد السلام حسين (موقع المخرج عبدالسلام حسين)
السينمائي الليبي عبد السلام حسين (موقع المخرج عبدالسلام حسين)
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