«تاناروت» يعرض فيلم «وي مسد يو»

«تاناروت» يعرض فيلم «وي مسد يو» (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، فيلم الدراما «Sorry We Missed You»، من إنتاج العام 2019، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من بطولة ديبي هانيوود، وكريس هيتشن، وريس ستون، ونيكي مارشال، وليندا غرينوود، كاتي بروكتور، روس بروستر، ستيفن كليغ، ومن إنتاج شركة «بي بي سي فيلم»، ومن إخراج كين لوتش وتأليف بول لافرتي.

طرح الفيلم ضمن مهرجان بانوراما الفيلم الأوربي، خلال شهر نوفمبر 2019، وعرض قبلها في حوالي 26 مهرجانا، أهمها «كان» السينمائي، وتورنتو.

تدور قصة الفيلم حول عائلة تعاني من الصعوبات المالية بعد الانهيار الاقتصادي الذي حدث في العام 2008، وضرورة العمل لساعات طويلة لتوفير الأساسيات للحياة.