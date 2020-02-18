تدشين «تاريخ عمان عبر الزمان» بمعرض مسقط للكتاب

تدشين «تاريخ عمان عبر الزمان» بمعرض مسقط للكتاب (أرشيفية:انترنت)

تستعد سلطنة عمان، الأسبوع المقبل، لتدشين موسوعة ضخمة تسرد تاريخ البلاد عبر القرون، بالتزامن مع اليوبيل الفضي لمعرض مسقط الدولي للكتاب.

وقال وزير الإعلام عبد المنعم بن منصور الحسني، بمؤتمر صحفي، الإثنين، إن افتتاح المعرض سيقام السبت 22 فبراير بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وسيتم إطلاق «موسوعة تاريخ عمان عبر الزمان» التي تقدم «تفاصيل تاريخ عمان بمراحل تاريخية مختلفة، وصولًا إلى العصر الحديث»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتشارك في المعرض 946 دار نشر من بينها 676 دارًا بشكل مباشر من 32 دولة، وتحل محافظة مسندم في أقصى شمال سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الجديدة التي تمتد حتى الثاني من مارس المقبل.