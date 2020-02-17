رامي جمال ينهي ضجة أغاني المهرجانات على تريند «يوتيوب»

ألبوم رامي جمال الجديد يحمل عنوان «أنا لوحدي» (أرشيفية: الإنترنت)

يواصل ألبوم الفنان رامي جمال الجديد «أنا لوحدي» تحقيق نجاحات كبيرة بعد طرحه بـ 3 أيام فقط، حيث يتواجد ما يقرب من 15 أغنية وهي جميع أغنيات الألبوم داخل تريند «يوتيوب»، ليزيح بتلك الأغنيات جميع المهرجانات الغنائية في قائمة التريند.

وطرحت «نجوم ريكوردز» الشركة المنتجة للألبوم أكثر من أغنية قبل صدور العمل بالكامل مثل فيديو كليب «سقف» والذي تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهداته أكثر من 7 ملايين مشاهدة في 4 أيام.

والأغنية الثانية كانت «بيهم كلهم» والتي حققت نسبة أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة، من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتم طرحها بالتزامن مع عيد الحب.