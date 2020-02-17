الأردنية زين عوض تطرح «أهل الهوى»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 04:52 مساء
الأردنية زين عوض (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت الفنانة الأردنية زين عوض أغنيتها الجديدة «أهل الهوى» في استوديو الرسالة بالقاهرة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

وأبدت عوض سعادتها بالعمل الذي يحمل مزيجا من الطرب الأصيل، ويأخذ المستمع في رحلة إلى الزمن الجميل.

وقالت في بيان لها: «العمل يحمل في طياته الكثير من المعاني، والأهم من ذلك أنه يذكرنا بزمن الفن الجميل، وأغنيات وردة وعبد الوهاب وبليغ حمدي، ولكن بأسلوب جديد».

وأشارت إلى أن العمل كتب خصيصا لصوتها، موضحة أن الملحن مدين أصر على أن يشرف على العمل بحيث يكون مصمما لخامة صوتها.

والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع زيزو فاروق، ناي محمد مصطفى، طبلة أحمد عيادي، وتريات حسن سعيد، مكس وماستر أحمد جودة.

وتستقر زين حاليا في بلدها الأردن، بعد أن أمضت خمس سنوات في مدينة أبوظبي في دولة الإمارات.

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