افتتاح مكتبة بمؤسسة التأهيل وإعادة الإصلاح مليتة

افتتاح مكتبة بمؤسسة التأهيل وإعادة الإصلاح مليتة (موقع الهيئة)

نظم حفل افتتاح مكتبة المرحوم حميد العزابي بمؤسسة التأهيل وإعادة الإصلاح مليتة، بالتزامن مع احتفالات الشعب الليبي بالذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير.

زودت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، المكتبة بعدد من الإصدارات في العديد من المجالات الثقافية والأدبية والفنية والتاريخية والدينية، وستنظم المكتبة الندوات التوعوية والتثقيفية وورشا متخصصة، وتأتي هذه الخطوة لدعم الدور التي تقوم به المؤسسة الإصلاحية لإعادة دمج وتأهيل نزلاء المؤسسة، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

حضر حفل الافتتاح كل من مدير منفذ راس جدير وعدد من أعضاء المجلس البلدي زوارة، ونائب مدير مديرية الأمن زوارة، ومدير مكتب الثقافة زوارة، والمنشية وزلطن، وعدد من أعضاء الشرطة القضائية، وعدد من نزلاء المؤسسة.