توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الثقافة وجامعة أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 03:47 مساء
توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الثقافة وجامعة أجدابيا (فيسبوك)

وقِّعت الخميس بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة لجامعة أجدابيا، مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، وجامعة أجدابيا.

وحضر مراسم التوقيع كل من رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبيَّة الموقتة جمعة الفاخري، رئيس جامعة أجدابيا موسى المقريف، وعميد كلية الإعلام والاتصال فرج العريبي، ومدير الإدارة العامة للتدريب والتطوير بالهيئة علي بن سعود، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

ونص الاتفاق على التعاون المشترك بين الكلية والإدارة العامة للتدريب والتطوير بالهيئة في مجالات التدريب والتطوير، وإقامة دورات تدريبيَّة للخريجين، ودورات تدريبيَّة أكاديمية للموظفين بالهيئة. 

وأكد عميد الكلية على أهمية ما جاء في المذكرة، كما اعلن عن إقامة مؤتمر علمي دولي بالكلية قريبًا ترعاه الهيئة، لدعم العملية التعليمية والبحثية.
 

توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الثقافة وجامعة أجدابيا (فيسبوك)
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