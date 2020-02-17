الليبية غالية الذرعاني تفوز بالترتيب الثاني لجائزة الطيب صالح

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 01:51 مساء
الليبية غالية الذرعاني تفوز بالترتيب الثاني لجائزة الطيب صالح (فيسبوك)

فازت القاصة والروائيَّة الليبيًّة غالية يونس الذرعاني بالترتيب الثاني في فرع الرواية، عن روايتها «قوارير خاوية» ضمن فعاليات جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في دورتها العاشرة.

وجاء الاعلان ضمن حفل أقيم بفندق كورال في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، بحضور عديد الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية، وكرم خلال الحدث شخصية العام، البروفيسور مالك البدري، وفقا للمكتب الاعلامي للهيئة العامة للاعلام والثقافة والمجتمع المدني. 

وفاز فى فرع الرواية بالترتيب الاول رواية «الغراب» للكاتب المغربي عبد الباسط زخنين، وفي المرتبة الثالثة رواية «ابن الصلصال» للكاتب المغربي السعيد الخيز.

غالية يونس الذرعاني مواليد العام 1965 كتبت فى مجال القصة القصيرة والرواية، والبحوث التاريخية، وبحوث التراث الشعبي، ومتحصلة على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي، بدأت الكتابة في العام 1986، ونشرت في صحف المحلية منها أخبار المرج، والشلال، وقاريونس، والزحف الأخضر، وصدر لها «وعد بربيع آخر» (قصص قصيرة)، «نزف» (قصص قصيرة جداً) و «ثلج يحترق» (قصص قصيرة)، «السيرة النبوية في كتابات المستشرقين الإنجليز» (دراسة).

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