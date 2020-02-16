«شارموفرز» تنطلق في جولة عالمية بين نيويورك وتورنتو

من جولة «شارموفرز» العالمية (خاص لـ بوابة الوسط)

دشنت فرقة «شارموفرز» المصرية انطلاقة غنائية جديدة مع بدايات 2020، بأول جولة عالمية لها في القارة الأميركية، أحيت خلالها حفلتين بين كندا والولايات المتحدة الأميركية، حملت كل منهما لافتة «كاملة العدد».

وبدأت الفرقة المصرية جولتها الغنائية من مدينة تورنتو في كندا، بحفل ضخم على مسرح دار الأوبرا «The Opera House»، وأتبعته بعدها بيوم بسهرة غنائية في مدينة نيويورك على مسرح «Melrose Ballroom» برفقة نجوم «SNL بالعربي» شادي ألفونس وخالد منصور.

وتحضِّر «شارموفرز» حاليًا لجولة غنائية جديدة تغزو بها القارة الأوروبية، وسط تحضيرها ألبومها الثالث، عقب الانتعاشة الفنية التى عاشتها العام المنصرم بالتزامن مع تتويجها بجائزة «Boisdale Music Award» البريطانية، كأفضل «جروب» غنائي على مستوى العالم، بجانب إطلاق ألبومها الثاني «انفصام»، الذي ضم 9 أغنيات، منها «رقصت» و«دنيا» و«حوا» و«جمال الوجود».

من جولة «شارموفرز» العالمية (خاص لـ بوابة الوسط)