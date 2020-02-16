«شارموفرز» تنطلق في جولة عالمية بين نيويورك وتورنتو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 04:22 مساء
من جولة «شارموفرز» العالمية (خاص لـ بوابة الوسط)

دشنت فرقة «شارموفرز» المصرية انطلاقة غنائية جديدة مع بدايات 2020، بأول جولة عالمية لها في القارة الأميركية، أحيت خلالها حفلتين بين كندا والولايات المتحدة الأميركية، حملت كل منهما لافتة «كاملة العدد».

وبدأت الفرقة المصرية جولتها الغنائية من مدينة تورنتو في كندا، بحفل ضخم على مسرح دار الأوبرا «The Opera House»، وأتبعته بعدها بيوم بسهرة غنائية في مدينة نيويورك على مسرح «Melrose Ballroom» برفقة نجوم «SNL بالعربي» شادي ألفونس وخالد منصور.

وتحضِّر «شارموفرز» حاليًا لجولة غنائية جديدة تغزو بها القارة الأوروبية، وسط تحضيرها ألبومها الثالث، عقب الانتعاشة الفنية التى عاشتها العام المنصرم بالتزامن مع تتويجها بجائزة «Boisdale Music Award» البريطانية، كأفضل «جروب» غنائي على مستوى العالم، بجانب إطلاق ألبومها الثاني «انفصام»، الذي ضم 9 أغنيات، منها «رقصت» و«دنيا» و«حوا» و«جمال الوجود».

من جولة «شارموفرز» العالمية (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفيات فيروس «كورونا» في الصين تتخطى 1600 شخص
دولى
الفخفاخ: انسحاب «النهضة» من الحكومة الجديدة «صعب» وضع تونس
عربى
افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
تسجيل 139 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية بمقاطعة هوبي الصينية
دولى
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
«فرانس برس»: الواحات المغربية تواجه خطر الزوال نتيجة الجفاف
عربى
«المهرج» و«العنصري».. حرب كلامية بين ترامب وبلومبيرغ
دولى
«البنتاغون» يتخلى عن خطط تسليح لتمويل «جدار ترامب»
دولى
جريدة «الوسط»: مجلس الأمن يخطف الأضواء من المسارات الثلاثة ويتبنى مخرجات «برلين»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثيرات مختلفة لارتفاع هرمون الذكورة على صحة النساء والرجال