«هيئة الثقافة» تكرم 3 قامات صحفية

الهيئة العامة الثقافة تحتفل بتكريم ثلاثة قامات صحفية ليبية (موقع الهيئة)

استضافت قاعة القبة الفلكية بطرابلس، السبت، احتفالية لتكريم قامات صحفية ليبية، نظمتها الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وجرت مراسم التكريم بإدارة يونس الفنادي وسط بهجة الحضور بهذا الحدث وهم الكاتب الصحفي عثمان إسماعيل والمصور الفنان محمد كرازة والمخرج الصحفي الفنان عبدالحميد الجليدي.

وحضر الاحتفالية التي تزامنت مع الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير ، رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، ووزير المواصلات، ميلاد معتوق، ووكيل وزارة الداخلية، العميد خالد مازن، وعميد كلية الفنون والإعلام، عبدالكريم كندير، ولفيف من الصحفيين والمثقفين والأدباء والإعلاميين، حسب موقع الهيئة على الإنترنت.

بدأ الحدث بكلمة رئيس اللجنة التنظيمية للاحتفالية، عماد العلام، التي عبر فيها عن السعادة والفخر بتكريم قامات سامقة في الصحافة الليبية تميزت بعطائها، مبرزا قيمة هذه الرموز الوطنية، التي عبّدت الطريق لأجيال وأجيال في مجال الصحافة، شاكراً الهيئة العامة للثقافة وكل المخلصين الذين ربطوا الليل بالنهار لإعادة الحياة لهذا الصرح الثقافي وإنجاز هذه الاحتفالية به.

فيما ألقى أونيس كلمة رحب فيها بالضيوف والمكرمين، موضحا أن فكرة تكريم القامات الصحفية أرادت الهيئة منها تجسيد أمرين مهمين الأول الاعتزاز والفخر بالمبدعين والرواد وبناء التواصل معهم واستلهام الدروس والعبر والثاني الوفاء لمن أعطى بسخاء وأفنى زهرة شبابه في إثراء الحركة الصحفية والثقافية .

واضاف أنه تقديرا لهذه القامات السامقة في عالم الصحافة فإن الهيئة قررت إنتاج شريط وثائقي عن كل شخصية، لتكون بصمتهم واضحة في تاريخ ليبيا الثقافي والإجتماعي.

واختتم مدير إدارة الإعلام والتواصل بالهيئة العامة للثقافة السيد محمد عبداللطيف المدولي الحفل بكلمة أكد من خلالها أن التكريم يمثل لمسة وفاء من الدولة والمجتمع نحو مبدعيه ومنجزيه.

وحسب موقع الهيئة على الإنترنت، كشف مدير إدارة التواصل عن قرار رئيس الهيئة باستحداث جائزة سنوية للإبداع الثقافي والإعلامي مع مكافأة مالية بقيمة خمسة عشر ألف دينار ليبي، معلناً منح عماد سالم العلام رئيس تحرير صحيفة «ليبيا الإخبارية» جائزة الإبداع الثقافي والإعلامي للعام 2019م. لتميزه وبصمته في عودة الصحيفة للصدور بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات، على أن تمنح هذه الجائزة كل عام لشخصية ساهمت في الرفع من مستوى الثقافة والإعلام.

الهيئة العامة الثقافة تحتفل بتكريم ثلاثة قامات صحفية ليبية (موقع الهيئة)