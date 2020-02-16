تخريب لوحة جديدة للفنان بانكسي في إنجلترا

لوحة جدارية في مدينة بريستول في المملكة المتحدة، 14 فبراير (أ ف ب)

تعرضت لوحة جديدة للفنان بانكسي كشف عنها لمناسبة عيد الحب في بريستول في جنوب غرب إنجلترا، لعملية تخريب السبت، وفق صور يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان الجمعة، عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام» صورتين لعمله الجديد، وهو عبارة عن طفلة بيدها مقلاع مصوّب نحو كومة زهور حمراء فوقها وكأنها فجّرتها، مرسومةً على جدار منزل في مدينة بريستول، وفق «فرانس برس».

وبذلك تثبّت سكان المدينة أن الفنان المجهول الهوية هو فعلا خلف العمل الذي ظهر الخميس، في شوارعهم.

لكن اللوحة تعرضت للتخريب منذ ذلك الحين، إذ أظهرت صور عدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عمل بانكسي وقد رسم عليه ببخاخ وردي قلب مع عبارة «حمقى بي بي سي».

ومطلع ديسمبر، خرب عابر جدارية لبانكسي في برمنغهام (وسط إنجلترا)، فأضاف أنفا أحمر إلى رسم غزالين يجران مقعدًا ينام عليه رجل مشرّد. ويهدف هذا العمل إلى تسليط الضوء على مسألة المشردين في المملكة المتحدة وسيّج بالزجاج بعد ذلك الحادث.