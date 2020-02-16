بيلي آيليش تشعل «إنستغرام» بأغنية «جيمس بوند»

المغنية الأميركية بيلي آيليش في بيفرلي هيلز في التاسع من فبراير 2020 (أ ف ب)

عقب إطلاقها بساعات قليلة، اُستُمع إلى الأغنية الرسمية للجزء المقبل من مغامرات العميل السري «جيمس بوند» 3.5 مليون مرة.

وأطلقت المغنية الأميركية الشابة بيلي آيليش، التي هيمنت على حفلة جوائز «غرامي» الأخيرة، الجمعة، الأغنية عبر «إنستغرام».

وتحمل الأغنية عنوان «نو تايم تو داي» مثل الفيلم، وألفتها مع شقيقها ومعاونها الرئيسي فينييس أوكونيل. وتتميز بأنغام «الغرانج» التي اشتهرت بها المغنية المراهقة وحققت لها نجاحًا سريعًا، حسب «فرانس برس».

وتجسد بيلي آيليش (18 عامًا) نمطًا جديدًا لنجمات البوب خارج الدروب المطروقة. وحصدت في حفلة توزيع جوائز «غرامي»، نهاية يناير، مكافآت أفضل ألبوم وأفضل أغنية عن «باد غاي» وأفضل موهبة صاعدة وأفضل تسجيل، وكانت أصغر فنان يحصد هذه الجوائز الأربع الرئيسية في تاريخ غرامي.

وهي أصغر فنان يسجل الأغنية الرسمية لأحد أجزاء سلسلة «جيمس بوند» الشهيرة لتنضم إلى أسماء أخرى بارزة مثل أديل ومادونا وبول ماكارتني. وستؤدي الأغنية للمرة الأولى على المسرح خلال حفلة توزيع جوائز الموسيقى البريطانية الثلاثاء المقبل في لندن على ما جاء على صفحتها على «فيسبوك».

ومن المقرر بدء عرض الجزء الخامس والعشرين من سلسلة مغامرات جيمس بوند في أبريل. وهو الجزء الخامس والأخير مبدئيًّا الذي يتولى بطولته الممثل البريطاني دانييل كريغ (51 عامًا).

ويؤدي دور الشرير في هذا الجزء الممثل الأميركي الحائز جائزة «أوسكار»، رامي مالك (38 عامًا).