بيلي آيليش تشعل «إنستغرام» بأغنية «جيمس بوند»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 10:11 صباحا
المغنية الأميركية بيلي آيليش في بيفرلي هيلز في التاسع من فبراير 2020 (أ ف ب)

عقب إطلاقها بساعات قليلة، اُستُمع إلى الأغنية الرسمية للجزء المقبل من مغامرات العميل السري «جيمس بوند» 3.5 مليون مرة.

وأطلقت المغنية الأميركية الشابة بيلي آيليش، التي هيمنت على حفلة جوائز «غرامي» الأخيرة، الجمعة، الأغنية عبر «إنستغرام».

وتحمل الأغنية عنوان «نو تايم تو داي» مثل الفيلم، وألفتها مع شقيقها ومعاونها الرئيسي فينييس أوكونيل. وتتميز بأنغام «الغرانج» التي اشتهرت بها المغنية المراهقة وحققت لها نجاحًا سريعًا، حسب «فرانس برس».

وتجسد بيلي آيليش (18 عامًا) نمطًا جديدًا لنجمات البوب خارج الدروب المطروقة. وحصدت في حفلة توزيع جوائز «غرامي»، نهاية يناير، مكافآت أفضل ألبوم وأفضل أغنية عن «باد غاي» وأفضل موهبة صاعدة وأفضل تسجيل، وكانت أصغر فنان يحصد هذه الجوائز الأربع الرئيسية في تاريخ غرامي.

وهي أصغر فنان يسجل الأغنية الرسمية لأحد أجزاء سلسلة «جيمس بوند» الشهيرة لتنضم إلى أسماء أخرى بارزة مثل أديل ومادونا وبول ماكارتني. وستؤدي الأغنية للمرة الأولى على المسرح خلال حفلة توزيع جوائز الموسيقى البريطانية الثلاثاء المقبل في لندن على ما جاء على صفحتها على «فيسبوك».

ومن المقرر بدء عرض الجزء الخامس والعشرين من سلسلة مغامرات جيمس بوند في أبريل. وهو الجزء الخامس والأخير مبدئيًّا الذي يتولى بطولته الممثل البريطاني دانييل كريغ (51 عامًا).

ويؤدي دور الشرير في هذا الجزء الممثل الأميركي الحائز جائزة «أوسكار»، رامي مالك (38 عامًا).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
تسجيل 139 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية بمقاطعة هوبي الصينية
دولى
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
«فرانس برس»: الواحات المغربية تواجه خطر الزوال نتيجة الجفاف
عربى
«المهرج» و«العنصري».. حرب كلامية بين ترامب وبلومبيرغ
دولى
«البنتاغون» يتخلى عن خطط تسليح لتمويل «جدار ترامب»
دولى
جريدة «الوسط»: مجلس الأمن يخطف الأضواء من المسارات الثلاثة ويتبنى مخرجات «برلين»
ليبيا
«الصليب الأحمر»: استمرار النزاع في ليبيا يفاقم معاناة المدنيين
ليبيا
انطلاق حملة «هيا نشوف» للفحص البصري لطلاب العاصمة
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: كل ما تود معرفته عن غسل محرك السيارة