افتتاح صالون بني وليد الثقافي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 15 فبراير 2020, 11:15 صباحا
نادي القادسية الرياضي يحتضن صالون بني وليد الثقافي (بوابة الوسط)

افتتح مساء الخميس، صالون بني وليد الثقافي، بنادي القادسية الرياضي وسط المدينة، بحضور عدد كبير من المثقفين والأدباء.

وأوضح عضو صالون بني وليد الثقافي، فخري الصراري، لـ«بوابة الوسط» أن فكرة الصالون جاءت من أجل خلق روح الحوار والتواصل بين المثقفين في المدينة، من خلال تنظيم عدة محاضرات ولقاءات وحوارات ثقافية.

وأعرب الصراري عن إعجابه الشديد بمثل هذه اللقاءات والجلسات الثقافية، والتي بدورها تنشر ثقافة الحوار، إضافة إلى «عقد الجلسات الثقافية والأصبوحات والأمسيات الشعرية والأدبية التي نحتاجها هذه الفترة».

نادي القادسية الرياضي يحتضن صالون بني وليد الثقافي (بوابة الوسط)
نادي القادسية الرياضي يحتضن صالون بني وليد الثقافي (بوابة الوسط)
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