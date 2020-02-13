مهرجان «البحر الأحمر» يكرم ثلاثة من رواد التغيير

مدير مهرجان «البحر الأحمر» محمود صباغ (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» بأن دورته الافتتاحية التي ستنطلق الشهر المقبل في جدة ستحمل شعار «تغيير السيناريو».

وأعلن المهرجان عن تكريم ثلاثة من روّاد التغيير والابتكار في بلدانهم وأقاليمهم الجغرافية، ممن استطاعوا طبع علامات فارقة في عالم صناعة السينما، هم جاك لانغ، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، وكيم دونغ-هو، مؤسس مهرجان «بوسان السينمائي» في كوريا الجنوبية، ودانييلا ميشيل المديرة المؤسسة لمهرجان «موريليا السينمائي الدولي» بالمكسيك.

وعلّق مدير المهرجان محمود صباغ على هذا التكريم الثلاثي، بقوله: «يصب هذا التكريم في صميم أهداف مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في تقدير الموروث الشخصي والمؤسسي لرواد عالم صناعة السينما، الذين أسهموا في إطلاق قدرات فنية وروائع سينمائية لأجيال كاملة».

وأضاف: «كما أن لهذا التكريم أهمية أخرى، كونه يتزامن مع اللحظة التأسيسية لقطاع السينما في بلادنا، وما يمكن أن يضيفه تقديم مثل هذه النماذج العالمية إلى حوار تأسيس قطاع السينما لدينا».

وسوف يتم تقديم ثلاث جوائز «يُسر» ذهبية للشخصيات المكرّمة، على مجمل مسيرتها العملية، في حفل الافتتاح المزمع إقامته في جدة في يوم 12 مارس 2020.

شعار المهرجان: تغيير السيناريو

من المقرر أن يجتمع روّاد صناعة السينما وعشّاق الأفلام في جدة لتبادل الأفكار والآراء، ومناقشة آفاق التغيير والتجديد التي تحملها برامج المهرجان ومبادراته. وتم اختيار هذا الشعار ليعكس لحظة التحوّل التي ولد فيها المهرجان، وقدرة السينما على التوثيق والاستجابة لهذه التحوّلات الاجتماعية. ويرتبط هذا الشعار بالسعودية تحديدا باعتبارها سوقا سينمائية جديدة، وباعتبار السينما وسيلة للتجديد المجتمعي.

جاك لانغ (فرنسا)

شغل منصب وزير الثقافة الفرنسي في حكومة ميتران منذ العام 1981، وأسهم في تغيير المشهد الثقافي والإبداعي في فرنسا. أحدث انقلابا نوعيا في قطاع السينما، حيث عمل على وضع بنية تحتية ربحية للفيلم الفرنسي، وعلى خلق آفاق جديدة للفيلم الفرنسي. دفع بإستراتيجية نموذجية في تدخل الدولة في الإنتاج السينمائي، حيث أعاد هيكلة الصناديق القائمة مثل مركز الفيلم الوطني الفرنسي، وصندوق دعم الأفلام المستقلة، كما أسس صناديق عامة جديدة، مثل صندوق أفلام الإنتاج الضخم. وكان ابتكاره المعروف بصناديق السوفيكا، وهي صناديق من المال الخاص، بمثابة درة تاج مرحلته. لقد اقتبست نماذجه التمويلية في كثير من الدول، وأفاد من برامجه كل جيل الموجة الجديدة من المخرجين الكبار: غودار، ترافو، ريفيت، شابرول، وروميير.

كيم دونغ-هو (كوريا الجنوبية)

المؤسس والرئيس السابق لمهرجان «بوسان السينمائي الدولي»، الذي تحوّل بعد تأسيسه في العام 1996 إلى وجهة سينمائية آسيوية مهمة على أجندة السينما العالمية. غيّر دونغ-هو مسيرته الوظيفية السابقة في الشركة الكورية لتسويق الأفلام، إلى تأسيس مهرجان سينمائي صلب ثقافيا، ومجدٍ تجاريا، أسهم في رسم ملامح المشهد الثقافي في كوريا الجنوبية، في تعميق قاعدة صناعة السينما الكورية، وإلى الدفع بالفيلم الكوري إلى آفاق عالمية. ومنذ الدورة الأولى لمهرجان بوسان كانت بصمة كيم هي الانفتاح على الجمهور، وفي قدرته في خلق قاعدة جماهيرية واسعة تتعاطى مع العروض المتنوعة والجديدة للسينما.