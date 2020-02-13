الممثلة روز ماكغاون تنتقد ناتالي بورتمان

الممثلة الأميركية روز ماكغاون في نيويورك (أ ف ب)

انتقدت الممثلة روز ماكغاون وهي من أولى النساء اللواتي اتهمن المنتج هارفي واينستين بانتهاكات جنسية، عبر فيسبوك «الكوميديا النسوية» التي لعبتها برأيها ناتالي بورتمان، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الأحد.

وكانت الممثلة الأميركية ناتالي بورتمان ارتدت على السجادة الحمراء مشلحا أسود طرزت عليه أسماء مخرجات عدة، اعتبرت أنهن لم يرشحن ظلما لجوائز أوسكار 2020، ولم تتضمن فئة الإخراج هذا العام أي مخرجة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت بورتمان: «أردت أن أبرز بشكل لطيف النساء اللواتي لم يتم الاعتراف بعملهن اللافت هذا العام»، إلا أن روز ماكغاون لم تتوخَّ اللطافة في ما كتبته على «فيسبوك» للتنديد «بهذا النوع من الاحتجاج الذي تغنت به وسائل الإعلام، معتبرة أنه ينم عن شجاعة».

وأضافت ماكغاون: «خطوة شجاعة؟ كلا أبدا، بل هي ممثلة تقوم بدور شخص يهتم لتظهر بأنها ملتزمة»، معتبرة «أن ذلك مشين لكل الذين من بيننا ينشطون فعلا»، وكتبت متوجهة إلى بورتمان: «ناتالي عملت مع مخرجتين فقط في مسيرتك الطويلة جدا، إحداهما أنت، لديك شركة إنتاج استعانت بمخرجة واحدة هي أنت».

وفي بيان وافقت بورتمان بأنها لا تستحق فعلا أن توصف بأنها «شجاعة» لارتدائها مشلحا مع أسماء المخرجات، وأكدت بورتمان «كلمة شجاعة يجب أن ترتبط أكثر بما تقوم به النساء اللواتي يدلين بشهادتهن ضد هارفي واينستين في الأسابيع الأخيرة في ظل ضغوط هائلة»، في إشارة إلى المنتج الهوليوودي النافذ سابقا الذي يحاكم في نيويورك بتهمة ارتكاب انتهاكات واعتداءات جنسية.

وأشارت أيضا إلى أنها لم تعمل مع الكثير من المخرجات كما ترغب، مشيرة إلى تحديات تواجهها أفلام تخرجها نساء وأقليات، وماكغاون هي من بين نساء كثيرات يتهمن واينستين بالاعتداء الجنسي، وقالت الممثلة عبر «فيسبوك» أيضا، إن بورتمان وممثلات أخريات تحدثن عن التمثيل غير الكافي للنساء في أوساط السينما، إلا أنهن لم يقمن بخطوات كثيرة لتغيير هذا الأمر.

ناتالي بورتمان على السجادة الحمراء ترتدي مشلحا طرزت عليه أسماء مخرجات (أرشيفية:انترنت)