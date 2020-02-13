محمد علوان رئيسا لهيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية

الروائي محمد حسن علوان بعد استلام جائزة البوكر (أرشيفية:انترنت)

عينت وزارة الثقافة السعودية الروائي محمد حسن علوان الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» رئيسا تنفيذيا لهيئة الأدب والنشر والترجمة، التي أعلنت المملكة تأسيسها ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة.

ولد علوان في الرياض العام 1979 وحصل على بكالوريوس نظم معلومات ثم ماجستير في إدارة الأعمال ودكتوراه في التسويق الدولي، أصدر خمس روايات وفاز بالجائزة العالمية للرواية العربية العام 2017 عن رواية «موت صغير»، وفقا لوكالة «رويترز».

وفي أول تعليق بعد قرار تعيينه كتب علوان في تغريدة على «تويتر» إن «فريق العمل في هيئة الأدب والنشر والترجمة ليصبو إلى تحقيق تطلعات القيادة في مشهد ثقافي مزدهر ومنتج وخلاق، يضع أسسا راسخة وفاعلة في بناء رؤية المملكة 2030».

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في وقت سابق من فبراير على إنشاء 11 هيئة ثقافية جديدة، من بينها هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الموسيقى، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة فنون الطهي، وهيئة فنون العمارة والتصميم.