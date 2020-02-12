عرض فيلم وثائقي يروي قصة الإيطاليين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 05:20 مساء
صورة أرشيفية (الإنترنت)

بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإعادة الجالية الإيطالية من ليبيا، سيعرض فيلم وثائقي، مساء الخميس 13 فبراير في روما، في صالة تزوكاري بمقر رئاسة مجلس الشيوخ، قصر (جوستينياني).

ويحمل الفيلم عنوان «بحر تاريخنا»، من إنتاج مؤسسة «لوتشي» للإنتاج السينمائي، من إخراج جوڤانا غالياردو، يروي قصة الإيطاليين في ليبيا، حسب وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وبدأ الحدث بناء على مبادرة لرئيس اللجنة البرلمانية المشتركة، السيناتور بييرفيرديناندو كازيني، الذي سيترأس الأمسية أيضاً، وسيكون هناك خطاب ترحيب تتلوه رئيسة مجلس الشيوخ، ماريا إليزابيتا البيرتي كازيلاتي.

ويُعهد العرض التاريخي إلى الصحفي والكاتب باولو مييلي، تليه مداخلات لكل من رئيس مؤسسة «لوتشي» روبرتو تشيكوتّو ورئيسة رابطة الإيطاليين الذين أعيدوا إلى الوطن من ليبيا، جوفانا أورتو، ومن المتوقع أن يختتم الحدث بمدخلة لوزير الخارجية لويجي دي مايو.

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