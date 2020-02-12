الهيئة العامة للإعلام والثقافة تعقد اجتماعها الأول

الهيئة العامة للإعلام والثقافة تعقد اجتماعها الأول (فيسبوك)

عُقد الثلاثاء الاجتماع الأول للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة، بحضوررئيس الهيئة جمعة الفاخري ووكيل الهيئة محمود امجبر ومديري الإدارات بالهيئة.

وضم الاجتماع الذي عقد بقاعة وزارة الاقتصاد بقاريونس بمدينة بنغازي، كلا من رؤساء الجهات التابعة للهيئة والمتمثلة في مؤسَّسة المسرح والسينما، ومؤسَّسة دعم وتشجيع الصحافة، ومفوضيَّة المجتمع المدني، وشركة الورق والمطابع، ومركز السلام للدراسات الأفرومتوسطيَّة، والسادة مديري المكاتب الثقافية بالبلديات، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

تناول الاجتماع مقترح الميزانية التسييرية للمكاتب والجهات التابعة، واستعرض الأنشطة والمهرجانات التي أقيمت خلال العام الماضي.

وتحدَّث مدير إدارة المهرجانات والمعارض بالهيئة خليل العريبي عما تم إنجازه من مهرجانات، وقدَّم مقترحا بما سيتم إنجازه خلال العام الجاري، وقدم رئيس مؤسَّسة السينما والمسرح فرج بوفاخرة ملخصا حول العلاقة التنظيميَّة بين المؤسَّسة والمكاتب الثقافيَّة، وأبدت مديرة إدارة الشؤون القانونية بثينة بن ناصر الرأي القانوني حول هذه المسألة.

وأوضح السيد وكيل الهيئة جملة من المراسلات والمخاطبات بين الهيئة ورئاسة الوزراء الرامية لحلحلة بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه الهيئة، ثم تحدث مدير إدارة التخطيط والمشرعات رافع الفاخري، موضحًا ما أنجزته إدارته من مشروعات، وما وضعت من خطط منذ العام 2015 حتى العام الماضي، وما تم إنجازه، وما هو تحت الإنجاز، والمشروعات المتعثرة.

ثم فتح باب النقاش فيما استعرض من نقاط أمام مديري الإدارات والمكاتب، وتم تبادل وجهات النظر والمقترحات والآراء حولها.

الهيئة العامة للإعلام والثقافة تعقد اجتماعها الأول (فيسبوك)

الهيئة العامة للإعلام والثقافة تعقد اجتماعها الأول (فيسبوك)

الهيئة العامة للإعلام والثقافة تعقد اجتماعها الأول (فيسبوك)

الهيئة العامة للإعلام والثقافة تعقد اجتماعها الأول (فيسبوك)