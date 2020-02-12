هيئة الثقافة تفتتح منتدي للاعلاميين في القبة الفلكية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 02:46 مساء
هيئة الثقافة تفتتح منتدي للاعلاميين في القبة الفلكية (فيسبوك)

انطلقت أعمال الصيانة والتنظيف والتجهيز والتطوير للقبة الفلكية بالعاصمة طرابلس، تحت إشراف الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وإستهدفت الأعمال المكاتب والمسرح بالقبة وتفعيل منظومة الفلك، وستشهد القبة السبت المقبل، حفل تكريم لعدد من الإعلاميين الليبيين المتميزين، وافتتاح مكتبة الفنان مصطفى قدري ومقهى ثقافي للأدباء والكتاب والفنانين والإعلاميين، وفقا للمكتب الاعلامي بالهيئة.

وكانت القبة الفلكية و المعروفة أيضا بالـ «القبة السماوية»، منبر ثقافي وتعليمي يستظيف الطلاب والباحثين لتقديم معلومات تساعدهم في فهم أسرار الطبيعة والفلك.

هيئة الثقافة تفتتح منتدي للاعلاميين في القبة الفلكية (فيسبوك)
هيئة الثقافة تفتتح منتدي للاعلاميين في القبة الفلكية (فيسبوك)
هيئة الثقافة تفتتح منتدي للاعلاميين في القبة الفلكية (فيسبوك)
هيئة الثقافة تفتتح منتدي للاعلاميين في القبة الفلكية (فيسبوك)
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