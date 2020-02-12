جزء جديد لفيلم «نايفز آوت»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 01:26 مساء
الممثل البريطاني دانييل كريغ في نيويورك (أ ف ب)

أعلن راين جونسون مخرج «نايفز آوت» أنه سيصور جزءًا جديدًا من الفيلم يكون بمثابة تتمة له مع إبقاء الممثل دانييل كريغ في دور المحقق.

ويروي «نايفز آوت» قصة مقتل كاتب روايات بوليسية شهير في ليلة عيد ميلاده الخامس والثمانين والتحقيق الذي تلا الجريمة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وبلغ مجموع عائدات الفيلم في أنحاء العالم أمس أكثر من 300 مليون دولار، علما أنه أنتج بميزانية مقدارها 40 مليون دولار فقط، وقال المخرج «لطالما رأيت أن هذا الفيلم كان جيدًا، لذلك سيكون من الممتع كتابة جزء آخر».

وأكدت استوديوهات «لاينزغايت» التي أنتجت الفيلم خططها لإنتاج جزء ثان، ورشح فيلم «نايفز آوت» لجائزة أوسكار عن فئة أفضل سيناريو أصلي إلا أنه خسر امام الفيلم الكوري الجنوبي «باراسايت».

وأوضح جونسون «سيتناول الجزء الجديد قضية أخرى مع مجموعة جديدة من المشتبه بهم ونوع مختلف من الألغاز، لكن الشخصية التي يؤديها دانييل، المحقق بينوا بلان ستكون نفسها».

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