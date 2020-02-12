أرنو يحيي حفلته الأخيرة قبل خضوعه لعلاج السرطان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 11:31 صباحا
مغني الروك البلجيكي أرنو خلال إحيائه حفلة على مسرح تريانون في باريس (أ ف ب)

أحيا المغني البلجيكي أرنو حفلة في باريس الثلاثاء قبل قطع جولته ليخضع لعلاج من سرطان البنكرياس، وهو مرض أعلن إصابته به نهاية الأسبوع الماضي.

وقدم الفنان (70 عامًا) حفلة على مسرح تريانون في باريس هي الحفلة الموسيقية الأخيرة له قبل الخضوع لعملية في بروكسل سيحتاج بعدها إلى ستة أشهر للتعافي، وفقا لوكالة فرانس برس.

وسيضطر أرنو إلى تأجيل 13 حفلة من جولته في فرنسا وهولندا وسويسرا للترويج لألبومه «سانتيبوتيك» الذي صدر في سبتمبر، وخلال الأسابيع الأخيرة، أحيا حفلات رغم خضوعه لعلاج كيميائي.

وقال المغني خلال مقابلة مع صحيفة «دي ستاندارد» السبت الماضي «يتساءل الناس الذين يعرفون أنني مصاب بالسرطان لم انا على خشبة المسرح، يجب أن يعرفوا أنني أستمد طاقتي القصوى من هذا المكان».
 

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