إيطاليا تنتج فيلما وثائقيا عن إعادة مواطنيها من ليبيا العام 1970

العلمان الإيطالي والليبي, (أرشيفية : الإنترنت)

تبث إيطاليا فيلمًا وثائقيًّا بعنوان «بحر تاريخنا»، لمؤسسة (لوتشي) للإنتاج السينمائي، من إخراج جوڤانا غالياردو، يروي قصة الإيطاليين في ليبيا وعودتهم منها العام 1970.

ولمناسبة الذكرى الخمسين لإعادة الجالية الإيطالية من البلد الواقع في شمال أفريقيا، سيتم عرض الفيلم الوثائقي مساء الخميس في روما، في صالة تزوكاري بمقر رئاسة مجلس الشيوخ، قصر (جوستينياني)، وفق وكالة «آكي».

ونشأ الحدث عن مبادرة لرئيس اللجنة البرلمانية المشتركة، السيناتور بييرفيرديناندو كازيني، الذي سيترأس الأمسية أيضًا، فيما سيكون هناك خطاب ترحيب من قبل رئيسة مجلس الشيوخ، ماريا إليزابيتا البيرتي كازيلاتي.

ويُعهد العرض التاريخي إلى الصحفي والكاتب باولو مييلي، تليه مداخلات لكل من رئيس مؤسسة (لوتشي) روبرتو تشيكوتو ورئيسة رابطة الإيطاليين الذين أُعيدوا إلى الوطن من ليبيا، جوفانا أورتو، فيما من المتوقع أن يختتم الحدث بمداخلة لوزير الخارجية لويغي دي مايو.