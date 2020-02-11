«بي بي سي» ستنتج مسلسلا تلفزيونيا عن غريتا تونبرغ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 05:08 مساء
غريتا تونبرغ في لوس أنجليس، 1 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت استوديوهات «بي بي سي» البريطانية الإثنين، عزمها إنتاج مسلسل وثائقي عن الناشطة السويدية المراهقة غريتا تونبرغ رمز الكفاح الشبابي من أجل المناخ.

وسيتابع هذا البرنامج الكفاح العالمي الذي تخوضه الناشطة البالغة 17 عاما في سبيل هذه القضية، مسلطا الضوء على لقاءاتها مع علماء من الصف الأول وقادة سياسيين، لكنه «سيضيء أيضا على مسيرتها نحو سن الثامنة عشرة»، وفق «فرانس برس».

كما سينقل المسلسل «بعض لحظات السكينة التي تكتب خلالها (تونبرغ) خطاباتها المؤثرة التي باتت تنتشر وتُحلل في العالم أجمع»، وفق استوديوهات «بي بي سي».

واستحالت هذه المراهقة الشقراء التي تعاني أحد أشكال التوحد، ناطقة باسم جيل يسكنه هاجس الأزمة المناخية منذ الاعتصامات التي بدأتها أمام البرلمان السويدي في أغسطس 2018 مع لافتة عليها عبارة «إضراب عن المدرسة من أجل المناخ».

وأصبحت رمزا للمخاوف البيئية لدى الشباب وألهمت ملايين الأشخاص حول العالم للانخراط في هذه المعركة المناخية، كما أنها تلقت دعوة لإلقاء كلمة أمام قمة المناخ التي نظمتها الأمم المتحدة.

وقال المنتج التنفيذي في استوديوهات «بي بي سي» روب ليدل إن «التغير المناخي يمثل على الأرجح التحدي الأهم في حياتنا. لذا يبدو من المناسب إنجاز مسلسل يستكشف الحقائق العلمية خلف هذا الموضوع المعقد».

وأضاف: «فعل ذلك مع غريتا امتياز مذهل».

ولم يكشف عن اسم المسلسل أو عدد حلقاته أو تاريخ البث المرتقب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

109 جنود أميركيين أصيبوا بارتجاج في الدماغ نتيجة القصف الإيراني بالعراق
دولى
«كورونا» تطيح بمسؤولين صينيين.. وتسجيل 103 وفيات بالمرض في يوم
دولى
من سنغافورة إلى بريطانيا عبر «ألب» فرنسا.. كيف نشر رجل واحد فيروس كورونا
دولى
ممثل «الوفاق» في اجتماعات «5+5»: قدمنا مقترحا «عمليا ويؤدي الغرض» ولكن الطرف ...
ليبيا
«فرانس برس»: مشانق رمزية لترامب وجنود أميركيين في بغداد
عربى
إيقاد شعلة العيد الـ 66 لتأسيس الحركة الكشفية ببنغازي
ليبيا
رئيس الكونغو يعلن تنظيم مؤتمر مصالحة ليبي شامل
ليبيا
السيسي يدعو إلى «مقاربة شاملة» لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مجلس السلم الأفريقي يقترح ثلاثة إجراءات لوقف الاقتتال في ليبيا
ليبيا
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج يمكن المرضى من الرؤية في الظلام