«بي بي سي» ستنتج مسلسلا تلفزيونيا عن غريتا تونبرغ

غريتا تونبرغ في لوس أنجليس، 1 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت استوديوهات «بي بي سي» البريطانية الإثنين، عزمها إنتاج مسلسل وثائقي عن الناشطة السويدية المراهقة غريتا تونبرغ رمز الكفاح الشبابي من أجل المناخ.

وسيتابع هذا البرنامج الكفاح العالمي الذي تخوضه الناشطة البالغة 17 عاما في سبيل هذه القضية، مسلطا الضوء على لقاءاتها مع علماء من الصف الأول وقادة سياسيين، لكنه «سيضيء أيضا على مسيرتها نحو سن الثامنة عشرة»، وفق «فرانس برس».

كما سينقل المسلسل «بعض لحظات السكينة التي تكتب خلالها (تونبرغ) خطاباتها المؤثرة التي باتت تنتشر وتُحلل في العالم أجمع»، وفق استوديوهات «بي بي سي».

واستحالت هذه المراهقة الشقراء التي تعاني أحد أشكال التوحد، ناطقة باسم جيل يسكنه هاجس الأزمة المناخية منذ الاعتصامات التي بدأتها أمام البرلمان السويدي في أغسطس 2018 مع لافتة عليها عبارة «إضراب عن المدرسة من أجل المناخ».

وأصبحت رمزا للمخاوف البيئية لدى الشباب وألهمت ملايين الأشخاص حول العالم للانخراط في هذه المعركة المناخية، كما أنها تلقت دعوة لإلقاء كلمة أمام قمة المناخ التي نظمتها الأمم المتحدة.

وقال المنتج التنفيذي في استوديوهات «بي بي سي» روب ليدل إن «التغير المناخي يمثل على الأرجح التحدي الأهم في حياتنا. لذا يبدو من المناسب إنجاز مسلسل يستكشف الحقائق العلمية خلف هذا الموضوع المعقد».

وأضاف: «فعل ذلك مع غريتا امتياز مذهل».

ولم يكشف عن اسم المسلسل أو عدد حلقاته أو تاريخ البث المرتقب.