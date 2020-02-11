ناقدة تتلف عملا فنيا بقيمة 20 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 04:39 مساء
ناقدة تتلف عملا فنيا بقيمة 20 ألف دولار (سكاي نيوز)

أتلفت ناقدة فنية «عن طريق الخطأ» عملا فنيا زجاجيا، قيمته 20 ألف دولار، حيث وضعت فوقه علبة صودا فارغة، بمعرض فني في المكسيك.

وحاولت الناقدة الفنية أفيلينا ليسبر الاستخفاف بالعمل الفني، فوضعت علبة الصودا أعلاه، ثم حاولت تصويرها في معرض زونا ماكو للفنون في مكسيكو سيتي، السبت، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

لكن سرعان ما سقط العمل الذي نفذه غابرييل ريكو، وهو عبارة عن قطعة من الزجاج وبداخلها حجر وكرة قدم وغيرها من الأشياء المعلقة بعشوائية، على الأرض، بعد فترة وجيزة من وضع علبة الصودا، وقالت ليسبر إن المعرض لم ينل إعجابها، بينما أكد القائمون عليه أنها «تفتقر إلى الاحترام»، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

وفي بيان مصور، قالت ليسبر «كان الأمر كما لو أن العمل سمع تعليقي، وشعر بما فكرت فيه. العمل تحطم إلى أجزاء وانهار وسقط على الأرض»، وأضافت أنه «قيل لها بعد ذلك إن قيمة القطعة تبلغ 20 ألف دولار»، بينما انتقد المعرض سلوكها «غير المحترف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

109 جنود أميركيين أصيبوا بارتجاج في الدماغ نتيجة القصف الإيراني بالعراق
دولى
«كورونا» تطيح بمسؤولين صينيين.. وتسجيل 103 وفيات بالمرض في يوم
دولى
من سنغافورة إلى بريطانيا عبر «ألب» فرنسا.. كيف نشر رجل واحد فيروس كورونا
دولى
«فرانس برس»: مشانق رمزية لترامب وجنود أميركيين في بغداد
عربى
إيقاد شعلة العيد الـ 66 لتأسيس الحركة الكشفية ببنغازي
ليبيا
رئيس الكونغو يعلن تنظيم مؤتمر مصالحة ليبي شامل
ليبيا
السيسي يدعو إلى «مقاربة شاملة» لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مجلس السلم الأفريقي يقترح ثلاثة إجراءات لوقف الاقتتال في ليبيا
ليبيا
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
جريدة الوسط: تحضيرات «جنيف» تصطدم بعراقيل «الشروط»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج يمكن المرضى من الرؤية في الظلام