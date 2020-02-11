ناقدة تتلف عملا فنيا بقيمة 20 ألف دولار

ناقدة تتلف عملا فنيا بقيمة 20 ألف دولار (سكاي نيوز)

أتلفت ناقدة فنية «عن طريق الخطأ» عملا فنيا زجاجيا، قيمته 20 ألف دولار، حيث وضعت فوقه علبة صودا فارغة، بمعرض فني في المكسيك.

وحاولت الناقدة الفنية أفيلينا ليسبر الاستخفاف بالعمل الفني، فوضعت علبة الصودا أعلاه، ثم حاولت تصويرها في معرض زونا ماكو للفنون في مكسيكو سيتي، السبت، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

لكن سرعان ما سقط العمل الذي نفذه غابرييل ريكو، وهو عبارة عن قطعة من الزجاج وبداخلها حجر وكرة قدم وغيرها من الأشياء المعلقة بعشوائية، على الأرض، بعد فترة وجيزة من وضع علبة الصودا، وقالت ليسبر إن المعرض لم ينل إعجابها، بينما أكد القائمون عليه أنها «تفتقر إلى الاحترام»، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

وفي بيان مصور، قالت ليسبر «كان الأمر كما لو أن العمل سمع تعليقي، وشعر بما فكرت فيه. العمل تحطم إلى أجزاء وانهار وسقط على الأرض»، وأضافت أنه «قيل لها بعد ذلك إن قيمة القطعة تبلغ 20 ألف دولار»، بينما انتقد المعرض سلوكها «غير المحترف».