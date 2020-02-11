معرض للرسم بكلية التقنية الإلكترونية بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 02:58 مساء
كلية التقنية الإلكترونية ببني وليد تفتتح معرضا للرسم للطلاب (بوابة الوسط)

افتتح في كلية التقنية الإلكترونية بني وليد، الإثنين، معرضا للرسم تحت إشراف وتنظيم اتحاد الطلبة، وبمشاركة عدد كبير من الطلبة داخل وخارج الكلية.

وقال عضو اتحاد الطلبة بالكلية مصعب سكيب لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من إنشاء المعرض هو إبراز أهم المواهب والطلبة المميزين في مجال الرسم والفن، ليكون نقطة الانطلاق الأولى لهم في حياتهم الفنية.

وأوضح أن المعرض يستمر لعدة أيام و يفتح أبوابه يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن المعرض يأتي ضمن خطة اتحاد الطلبة بالكلية للعام الدراسي 2019 - 2020.

واضاف سكيب أن المعرض تضمن اعمالا مختلفة منها الرسم بأنواعه المختلفة إضافة إلى الخط العربي.

كلية التقنية الإلكترونية ببني وليد تفتتح معرضا للرسم للطلاب (بوابة الوسط)
كلية التقنية الإلكترونية ببني وليد تفتتح معرضا للرسم للطلاب (بوابة الوسط)
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