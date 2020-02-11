تأجيل معرض الكتاب فى تايبيه بسبب كورونا

تأجيل معرض الكتاب فى تايبيه بسبب كورونا (أرشيفية:انترنت)

تقرر تأجيل معرض تايبيه الدولى للكتاب لعام 2020 أحد أكبر معارض الكتب فى آسيا، حتى مايو، فى أعقاب المخاوف المتصاعدة من انتشار فيروس كورونا.

وصرحت وزارة الثقافة الصينية في بيان لها، أن المعرض الذى كان من المقرر أن يقام 4-9 فبراير الجاري فى مركز التجارة العالمى، سيتم تأجيله حتي 7-12 مايوالمقبل، وفقا لموقع «اليوم السابع».

وقالت مؤسسة تايبيه للكتاب فى بيان منفصل إن القرار اتخذ بسبب الانخفاض الحاد المحتمل فى زوار معرض الكتاب، فى حين أن بعض العارضين الدوليين والمؤلفين ألغوا بالفعل حضورهم.

وقال البيان، إن سبب التأجيل هو «النظر فى فعالية وجودة المعرض الذي يهدف إلى تقديم تجربة أفضل للعارضين والقراءعلى حد سواء»، كما صرحت مؤسسة معرض تايبيه للكتاب CNA ، أن الخطة الأصلية لمنح الرعايا الأجانب والسائحين فى تايوان الدخول المجانى للحدث الخاص بإظهار جوازات سفرهم ستبقى سارية فى مايو.