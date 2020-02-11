الحب أقوى من الحرب.. لقطات من أفراح وسط الدمار

سندس غاريس وعريسها فريد مالو خلال حفل زفافهما قرب مدينة دهوك الكردية العراقية، 23 يناير 2020 (أ ف ب)

«يا حبُّ لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك»، كلامُ في الحب لا يمحى من الذاكرة للشاعر الفلسطيني محمود درويش.. وبرغم النزاعات الدامية المستعرة في الشرق الأوسط، لا يزال الحب يخرج منتصرا في بعض الأحيان.

فمن ميادين القتال في سوريا إلى أنقاض المدن المدمرة في اليمن، غالبا ما تطغى مشاهد العنف والدمار على يوميات الصحفيين، إلا أن هؤلاء ينجحون أحيانا في التقاط بعض بشائر الأمل والجمال لا تخلو أحيانا من نفحات رومانسية.

لمناسبة عيد الحب، اختارت وكالة «فرانس برس» بعضا من أقوى الصور التي التقطها صحفيوها أخيرا لقصص حب تتحدى الموت والحروب.

ويستذكر مصور وكالة «فرانس برس» سافين حامد مرافقته زوجين شابين من الأقلية الأيزيدية في العراق من خيمتهما في مخيم بائس للاجئين وصولا إلى حفل زفافهما في قاعة حفلات متواضعة قرب مدينة دهوك في ديسمبر.

وهو يقول «كانت حفلة بسيطة فلم يكن هناك طعام، فقط قالب حلوى. لكنهم أرادوا أن يفرحوا ويرقصوا».

هذان العروسان كانا طفلين لدى اقتحام مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية سنة 2014 منطقتهما سنجار حيث سبوا آلاف النساء والفتيات وقتلوا الرجال فيما أرغموا الفتية على القتال في صفوفهم.

لكن بعد ست سنوات من العيش على المساعدات الإنسانية في أجواء بؤس داخل مخيم للاجئين، حافظ العروسان على «حب الحياة وكانا يريدان أن يستمرا فيها، رغم كل معاناتهما»، وفق سافين حامد.

وحضر المدعوون بالأزياء التقليدية الزاهية فيما عزفت فرقة موسيقية صغيرة أغنيات كردية لحفلات الزفاف. وأكد مراسل وكالة «فرانس برس»، «حتى بعدما توقفت الموسيقى، كان الناس يطلبون من المطرب أن يواصل» الغناء، مؤكدا «رغم معاناتهم كانوا يهتمون بأنفسهم ويصففون شعرهم في الصالون ويرتدون ملابس جميلة».

وتشكّل حفلات الزفاف على تخوم النار والدمار، سواء في مخيمات اللجوء البائسة أو في المدن المهدمة بالقنابل والغارات، انتصارا للحب والحياة وتعبيرا عن الأمل في مستقبل أفضل.

ففي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، التقط مصوّر وكالة «فرانس برس» محمد حويس صورا لرجال يرقصون في الشوارع خلال حفلة زفاف أقيمت في ظل حرب أدت إلى ما تسميه الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وفي محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، خلّد مصوّر وكالة «فرانس برس» عارف وتد صورا مؤثرة لفستان زفاف صامد في داخل واجهة زجاجية أتى عليها القصف في متجر لفساتين الأعراس في الثامن من ديسمبر 2019 غداة الأنباء عن غارة روسية على أحد أسواق المدينة.

وفي شمال شرق سوريا، اضطر مصطفى رمضان ولوفين يوسف إلى تأجيل زفافهما بعدما أطلقت تركيا وقوات مدعومة منها عملية ضد فصائل مقاتلة كردية تصفها أنقرة بأنها «إرهابية».

لكن عندما نجحا أخيرا في عقد زفافهما في مدينة القامشلي، ضجت قاعة الحفلات بالأغنيات الوطنية الكردية والتصفيق والغناء والضحك، بحسب مصور وكالة «فرانس برس» دليل سليمان.

ويقول سليمان إنه يستمتع في تصوير «أجواء الفرح والدبكات» لأنها «تختلف بشكل كبير» عن التصوير في «أجواء القصف والنزوح والموت»، وهي «مليئة بالموسيقى والألوان».